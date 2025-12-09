Реклама

14:10, 9 декабря 2025Силовые структуры

Прокуратура опротестовала приговор по делу Долиной

Прокуратура опротестовала приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Прокуратура опротестовала приговор фигурантам уголовного дела, участвовавшим в афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте Балашихинского городского суда Московской области указано, что ведомством внесено апелляционное представление. Оно зарегистрировано 8 декабря. Его детали не раскрываются.

Также приговор обжаловал адвокат осужденного Андрея Основы, который получил четыре года колонии за обман певицы. По словам юриста, обвинение, которое предъявили его подзащитному, не соответствует реальным событиям. Он намерен добиться отмены приговора и возврата дела прокурору в связи с «неправильным применением уголовного закона».

В конце ноября суд приговорил мошенников, обманувших Долину, к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, певица по наводке аферистов продала квартиру в центре Москвы и перевела полученные средства на «безопасные счета». Ущерб составил более 300 миллионов рублей.

