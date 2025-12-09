Прокуратура опротестовала приговор по делу Долиной

Прокуратура опротестовала приговор фигурантам дела об афере с квартирой Долиной

Прокуратура опротестовала приговор фигурантам уголовного дела, участвовавшим в афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте Балашихинского городского суда Московской области указано, что ведомством внесено апелляционное представление. Оно зарегистрировано 8 декабря. Его детали не раскрываются.

Также приговор обжаловал адвокат осужденного Андрея Основы, который получил четыре года колонии за обман певицы. По словам юриста, обвинение, которое предъявили его подзащитному, не соответствует реальным событиям. Он намерен добиться отмены приговора и возврата дела прокурору в связи с «неправильным применением уголовного закона».

В конце ноября суд приговорил мошенников, обманувших Долину, к срокам от четырех до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, певица по наводке аферистов продала квартиру в центре Москвы и перевела полученные средства на «безопасные счета». Ущерб составил более 300 миллионов рублей.