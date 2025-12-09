Осужденный по делу певицы Долиной обжаловал приговор

Адвокат дроппера Основы обжаловал приговор за аферу с квартирой Ларисы Долиной

Защита дроппера Андрея Основы, который получил четыре года колонии за обман певицы Ларисы Долиной, обжаловала приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката — Асима Алыева.

По словам юриста, обвинение, которое предъявили его подзащитному, не соответствует реальным событиям. Он намерен добиться отмены приговора и возврата дела прокурору в связи с «неправильным применением уголовного закона».

В конце ноября суд вынес приговор мошенникам, которые принимали участие в афере с квартирой Долиной. Все они получили от четырех до семи лет лишения свободы и штрафы в размере от 900 тысяч до одного миллионы рублей.

По версии следствия, все они входили в состав ОПГ, которая обманывала россиян и забирала деньги. Их жертвой, в том числе, стала певица — по наводке мошенников она оформила якобы фиктивную сделку со своей квартирой и перевела полученные средства на «безопасные счета». Ущерб составил более 300 миллионов рублей.