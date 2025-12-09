Реклама

05:15, 9 декабря 2025Бывший СССР

Работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» сняли на видео

Опубликованы кадры работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в Гуляйполе
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Работу тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в Гуляйполе Запорожской области сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Минобороны России.

«Расчет ТОС "Солнцепек" 35-й армии группировки "Восток" выполнил пуск термобарических боеприпасов и уничтожил места размещения противника», — говорится в публикации.

Кроме того, ликвидированы опорные пункты с находившейся там живой силой.

До этого было опубликовано видео мощнейшего удара РСЗО «Ураган» 1-й танковой армии по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар произошел на Купянском направлении в ночное время.

