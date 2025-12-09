Реклама

Россия
07:31, 9 декабря 2025Россия

Раскрыто число сбитых за ночь над Россией украинских беспилотников

Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 121 украинский БПЛА
Майя Назарова

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над регионами России 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Такое число раскрыли в Минобороны.

Больше всего дронов — 49 — удалось ликвидировать над Белгородской областью. Еще 22 устройства противника уничтожили над Крымом.

Десять беспилотников сбили над Рязанской областью, уточнили в Минобороны. Девять БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, еще восемь — над акваторией Каспийского моря.

По пять дронов удалось сбить над Ростовской областью и в Калмыкии. Четыре беспилотника ликвидировали над Нижегородской областью.

Три БПЛА сбили в Липецкой области, по два устройства — над Курской областью и Краснодарским краем. Еще по одному дрону уничтожили в Брянской и Тульской областях, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно об уничтожении 11 дронов над четырьмя регионами России.

