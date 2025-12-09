Раскрыто число сбитых за ночь над Россией украинских беспилотников

Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 121 украинский БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили над регионами России 121 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Такое число раскрыли в Минобороны.

Больше всего дронов — 49 — удалось ликвидировать над Белгородской областью. Еще 22 устройства противника уничтожили над Крымом.

Десять беспилотников сбили над Рязанской областью, уточнили в Минобороны. Девять БПЛА ликвидировали над Воронежской областью, еще восемь — над акваторией Каспийского моря.

По пять дронов удалось сбить над Ростовской областью и в Калмыкии. Четыре беспилотника ликвидировали над Нижегородской областью.

Три БПЛА сбили в Липецкой области, по два устройства — над Курской областью и Краснодарским краем. Еще по одному дрону уничтожили в Брянской и Тульской областях, отметили в Минобороны.

Ранее стало известно об уничтожении 11 дронов над четырьмя регионами России.