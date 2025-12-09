Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:20, 9 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности схемы обмана с жильем одиноких стариков в российском регионе

В Краснодаре 4 женщины получили до 7,5 года за обман с жильем 18 пенсионеров
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Ленинский районный суд Краснодара приговорил четырех женщин к срокам от 5 до 7,5 года лишения свободы за обман с жильем 18 одиноких пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Фигурантки — члены организованной преступной группы (ОПГ) — Галина Жестовская, Татьяна Николаева, Галина Мирошниченко и Татьяна Зайченко. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Так, Жестовская получила 7,5 года, а остальные фигурантки — по пять лет. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима. При этом Николаева получила отсрочку до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Как установил суд, они подыскивали одиноких стариков, брали их паспорта, приводили в МФЦ похожих по внешности на них людей, которых выдавали за владельцев квартир, и подделывали их подписи. Таким образом им удалось обмануть 18 россиян из Сочи и Краснодара в возрасте от 80 лет и старше. Причиненный ущерб составил более 55 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что с 2018 по 2020 годы Жестовская создала ОПГ и пригласила туда своих родственниц. Они подыскивали одиноких стариков, владеющих недвижимостью, обещали им ухаживать и заботиться, переоформляли их имущество и продавали, а вырученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Домашний кот сбежал от хозяина и пять месяцев выживал в горах

    Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

    Путин дал поручение по приему прибывших из-за рубежа детей в школы

    Путин отреагировал на проблему поддержки родившихся после смерти отцов на СВО детей

    В России высказались о закопавшей миллиарды евро в ядерную яму Германии

    Названы фавориты Кубка Гагарина после половины регулярного чемпионата

    Зеленского призвали прислушаться к Трампу

    Россиянам подсказали одну хитрость для эффективного похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok