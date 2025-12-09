Раскрыты подробности схемы обмана с жильем одиноких стариков в российском регионе

В Краснодаре 4 женщины получили до 7,5 года за обман с жильем 18 пенсионеров

Ленинский районный суд Краснодара приговорил четырех женщин к срокам от 5 до 7,5 года лишения свободы за обман с жильем 18 одиноких пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Фигурантки — члены организованной преступной группы (ОПГ) — Галина Жестовская, Татьяна Николаева, Галина Мирошниченко и Татьяна Зайченко. Они признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Так, Жестовская получила 7,5 года, а остальные фигурантки — по пять лет. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима. При этом Николаева получила отсрочку до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Как установил суд, они подыскивали одиноких стариков, брали их паспорта, приводили в МФЦ похожих по внешности на них людей, которых выдавали за владельцев квартир, и подделывали их подписи. Таким образом им удалось обмануть 18 россиян из Сочи и Краснодара в возрасте от 80 лет и старше. Причиненный ущерб составил более 55 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что с 2018 по 2020 годы Жестовская создала ОПГ и пригласила туда своих родственниц. Они подыскивали одиноких стариков, владеющих недвижимостью, обещали им ухаживать и заботиться, переоформляли их имущество и продавали, а вырученными деньгами распоряжались по своему усмотрению.