Группа мошенниц нашла способ отбирать недвижимость у пенсионеров

В Краснодаре группа мошенниц решила отбирать недвижимость у пенсионеров

В Краснодаре группа мошенниц решила отбирать недвижимость у одиноких пенсионеров, обещая им уход. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Галина Жестовская создала преступную группу, в которую вовлекла своих родственниц Татьяну Николаеву, Галину Мирошниченко и Татьяну Зайченко. Вместе женщины отыскивали людей старше 80 лет с квартирами и без присмотра, обещали пожизненную помощь, а затем переоформляли недвижимость на себя. После преступницы продавали жилье и забирали себе деньги.

Для переоформления имущества женщины использовали паспорта потерпевших, приводили в МФЦ специально подобранных похожих на собственников людей, подделывали документы и подписи. Всего им удалось обмануть 18 человек, переписав на себя квартиры, а также земельные участки в Краснодаре и Сочи. Общий ущерб составил более 55 миллионов рублей.

