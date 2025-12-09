Реклама

Экономика
16:08, 9 декабря 2025Экономика

Группа мошенниц нашла способ отбирать недвижимость у пенсионеров

В Краснодаре группа мошенниц решила отбирать недвижимость у пенсионеров
Александра Качан (Редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Краснодаре группа мошенниц решила отбирать недвижимость у одиноких пенсионеров, обещая им уход. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Галина Жестовская создала преступную группу, в которую вовлекла своих родственниц Татьяну Николаеву, Галину Мирошниченко и Татьяну Зайченко. Вместе женщины отыскивали людей старше 80 лет с квартирами и без присмотра, обещали пожизненную помощь, а затем переоформляли недвижимость на себя. После преступницы продавали жилье и забирали себе деньги.

Для переоформления имущества женщины использовали паспорта потерпевших, приводили в МФЦ специально подобранных похожих на собственников людей, подделывали документы и подписи. Всего им удалось обмануть 18 человек, переписав на себя квартиры, а также земельные участки в Краснодаре и Сочи. Общий ущерб составил более 55 миллионов рублей.

Ранее в Чувашии мать двоих детей поверила мошенникам и потеряла жилье. Женщине сообщили о якобы поступившей на ее имя посылке, а затем попросили назвать код из СМС.

