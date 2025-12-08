Реклама

Экономика
18:54, 8 декабря 2025Экономика

Россиянка согласилась получить почтовую посылку и потеряла квартиру

В Чувашии мать двоих детей потеряла квартиру и 5 млн рублей из-за мошенников
Виктория Клабукова

Фото: Andrii Nekrasov / Shutterstock / Fotodom

В Чувашии мать двоих детей, поверив мошенникам, потеряла жилье. О ситуации рассказали в пресс-службе республиканского МВД.

Жертвой аферистов стала жительница одного из сел Моргаушского округа. Телефонные звонки начались в сентябре — в первом звонке пострадавшей сообщили о якобы поступившей на ее имя посылке. Для того, чтобы получить бандероль, женщину попросили продиктовать код из СМС, что россиянка и сделала. Следующим звеном мошеннической цепочки стало сообщение с предупреждением о взломе личного кабинета жертвы на «Госуслугах». Пострадавшей рекомендовали перезвонить на «горячую линию» портала, за которым скрывались махинаторы.

Затем злоумышленники, попеременно представляясь сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, заявили, что в опасности находится и недвижимость женщины. Россиянка по совету «доброжелателей» продала квартиру. Вырученные от сделки пять миллионов рублей она переслала на неизвестные реквизиты, которые предоставили преступники. Пострадавшая могла лишиться накоплений и ввязаться в кредиты, если бы не сестра, которая остановила ее и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на уловку мошенников попалась 64-летняя жительница Нижнего Новгорода. Пенсионерка поверила, что говорит с представителями госструктур, и лишилась квартиры. Общая сумма ущерба составила 4,19 миллиона рублей.

