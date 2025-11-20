Экономика
20:31, 20 ноября 2025

Российская пенсионерка поверила мошенникам и лишилась квартиры

Нижегородка продала жилье и собственноручно отдала аферистам 4 млн рублей
Виктория Клабукова

Фото: Maliutina Anna / Shutterstock / Fotodom

64-летняя жительница Нижнего Новгорода поддалась на уговоры мошенников и осталась без жилья. Обманную схему раскрывает пресс-служба регионального управления МВД.

Атаковать звонками пенсионерку начали с конца октября. В телефонном разговоре аферисты попеременно представлялись работниками разных госструктур. В итоге злоумышленникам удалось убедить россиянку, что ее накопления находятся в опасности. Для защиты сбережений они строго рекомендовали их обналичить и перевести на неизвестные реквизиты через почтовое отделение. Женщина поверила и, сняв 187 тысяч рублей, положила их на продиктованный мошенниками счет.

Впоследствии махинаторы решили поднять ставки и покусились на недвижимость жертвы. Мошенники заявили, что неизвестные оформили от лица пенсионерки доверенность и выставили ее квартиру на продажу. Вернуть жилье, по их словам, можно, организовав его фиктивную продажу. Нижегородка не подвергла сказанное сомнению и избавилась от квартиры. Вырученные за продажу четыре миллиона рублей женщина собственноручно отдала курьеру на парковке — деньги она положила в перемотанную скотчем коробку. Осознав случившееся, пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, общая сумма ущерба составила 4,19 миллиона рублей. Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее на удочку мошенников попался риелтор. Знание отрасли и уловок аферистов ему не помогло: агенту понравилась цена, за которую продавала жилье его клиентка. Оказалось, что владевшая квартирой пенсионерка находилась под влиянием мошенников.

