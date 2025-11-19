Экономика
Риелтор купил квартиру и неожиданно попался мошенникам

Александра Качан (Редактор)
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Риелтор из Санкт-Петербурга купил квартиру у пенсионерки и неожиданно попался мошенникам. Об этом стало известно изданию Baza.

Пожилая женщина обратилась к риелтору с желанием срочно продать квартиру. Эксперт посчитал назначенную цену выгодной и решил приобрести жилье для себя. Однако после завершения сделки выяснилось, что женщина продала жилье под давлением мошенников — все средства с продажи достались им.

Суд постановил отдать квартиру пенсионерке и обязал ее вернуть деньги риелтору, однако мужчина считает, что у пожилой женщины нет таких средств. Он попытался обжаловать решение, но суд не встал на его сторону. Одним из факторов, сыгравших против риелтора, оказалась в том числе его профессия. Суд посчитал, что эксперт должен был быть в курсе мошеннических схем и обратить внимание на подозрительно выгодные условия продажи жилья. На решение также повлияло то, что у мужчины есть другое жилье и страховка на случай утраты права собственности.

Ранее в Госдуме предложили создать специальные страховые фонды для покупателей жилья. Мера призвана защитить россиян от мошенников.

