20:47, 18 ноября 2025Экономика

Назван еще один способ защиты от мошенников при покупке жилья

В Госдуме предлагают создать специальные страховые фонды для покупателей жилья
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Госдуме нашли способ защитить покупателей жилья от мошенников. Об этом пишет «Парламентская газета».

В частности, в ЛДПР выступили с предложением ввести процедуру «безопасной сделки». Она будет подразумевать удержание средств от продажи квартиры на месяц на спецсчете — за этот срок профильные службы смогут удостовериться, что вырученные деньги не будут переданы третьим лицам и разъяснят бывшему собственнику всевозможные схемы обмана. Вдобавок за этот месяц, пока средства удерживаются, махинаторы потеряют интерес к жертве, уверены парламентарии.

Кроме того, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков призывает на законодательном уровне установить четкий срок, в течение которого продавец жилплощади может оспорить сделку. Также депутат считает необходимым открыть специальные страховые фонды для добросовестных покупателей, либо обязать банки прописывать в ипотечных договорах специальное условие на случай мошенничества.

Ранее в Гильдии риелторов Москвы призвали унифицировать психиатрическую проверку продавцов квартир. В день заключения договора купли-продажи продавца предложили в обязательном порядке направлять к психологу и психиатру.

