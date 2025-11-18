Продавцов жилья в России захотели отправлять в психушку

В России предложили унифицировать психиатрическую проверку продавцов квартир

Продавцов жилья в России захотели отправлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки. Унифицированная процедура поможет заранее понять, что собственники находятся под влиянием мошенников, заявили в Гильдии риелторов Москвы, пишет РИА Новости.

Авторы инициативы пояснили, что пока не существует инструмента, который на 100 процентов мог бы говорить о связи продавца с мошенниками. «При этом совершение сделки с таким продавцом в настоящее время практически во всех случаях приводит к признанию сделки недействительной», — уточнили в объединении.

Риелторы рекомендуют непосредственно перед подписанием договора купли-продажи отправлять продавца к двум специалистам — психологу и психиатру. Экспертизу предлагают проводить в день заключения сделки. Разработать унифицированные критерии такого освидетельствования должен Минздрав России.

Новые правила проведения сделок, по словам риелторов, должны защитить добросовестных покупателей вторичного жилья. Как правило, именно они страдают в ситуациях, когда выясняется, что сделка проходила по указке мошенников. В результате продавцу возвращают недвижимость, а новые владельцы остаются без жилья и денег.

Опасным для рынка жилья в России ранее назвали дело с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной. Случаи, когда добросовестные покупатели остаются без жилья и денег из-за того, что продавец связался с мошенниками, подрывают доверие к вторичному рынку, пояснили эксперты.