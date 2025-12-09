Реклама

Раскрыты самые большие ошибки во время секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети назвали главные ошибки, которые они допускали во время секса. Своими историями мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, что однажды пожалел о решении заняться сексом в общественном месте.

Я предпочитаю более уединенные места, потому что мне нравятся тишина и спокойствие. Я вспомнил об идеальном месте, расположенном между невысокими скалами, и мы отправились туда. Секс случился само собой, и когда мы закончили примерно на 90 процентов, я случайно поднял глаза и увидел небольшую толпу на утесе, смотревшую прямо на нас

lordarcaniteпользователь Reddit

Другой назвал главной ошибкой то, что он однажды уснул во время интимной близости.

Она даже не заметила, что я сплю, и делала все возможное, чтобы заставить меня достичь оргазма неизвестно сколько времени

zgmdbljbljпользователь Reddit
Одна из пользовательниц добавила, что ее ошибкой стали слишком интенсивные движения во время секса в позе «наездницы».

Я прыгала очень быстро, случайно упала партнеру на пенис и подумала, что сломала его. Перелома не было, но ему было очень больно. После эту позу я не предлагала, потому что не хотела, чтобы человек пережил тот ужас, что был виден на его лице

Feeling-Virus1009пользовательница Reddit

