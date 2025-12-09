Реклама

Силовые структуры
14:02, 9 декабря 2025Силовые структуры

Россиянин отравил 20 боксеров

Суд Пензы вынес приговор предпринимателю за отравление на первенстве по боксу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Dziurek / Shutterstock / Fotodom

В Пензе суд вынес приговор 38-летнему предпринимателю, виновному в массовом отравлении юных спортсменов на первенстве Приволжского федерального округа по боксу в 2024 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Подсудимый признан виновным по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Он также обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей одному из пострадавших.

Суд установил, что в марте 2024 года предприниматель обеспечивал питанием спортсменов и тренеров на первенстве Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Он допустил к работе инфицированного повара, в результате чего отравились свыше 20 боксеров, большая часть спортсменов попала в больницу.

