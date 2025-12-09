Россиянин попытался выехать за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф

Россиянин попытался выехать на автомобиле за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Уточняется, что мужчину задержали бурятские таможенники на границе с Монголией. В его машине они обнаружили издание на русском языке немецкого писателя Хеннеке Карделя «Адольф Гитлер — основатель Израиля». Книга лежала в кармане правой передней двери автомобиля.

Водитель пояснил, что купил произведение пять лет назад и не подозревал о наличии в нем запрещенной информации. В отношении россиянина возбудили дело о несоблюдении запретов и ограничений при вывозе товаров. Ему грозит штраф, в этом случае книгу по решению суда уничтожат, пишет источник.

В августе 2024 года таможенники в аэропорту Шереметьево перехватили запрещенную книгу о Владимире Зеленском. Издание об украинском президенте под названием «Шоумен» заказал из Польши 38-летний россиянин.

