Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:01, 9 декабря 2025Путешествия

Россиянин попытался выехать за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф

Россиянина задержали на границе с Монголией из-за книги про Гитлера
Алина Черненко

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Россиянин попытался выехать на автомобиле за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

Уточняется, что мужчину задержали бурятские таможенники на границе с Монголией. В его машине они обнаружили издание на русском языке немецкого писателя Хеннеке Карделя «Адольф Гитлер — основатель Израиля». Книга лежала в кармане правой передней двери автомобиля.

Материалы по теме:
«Немцы были очень довольны» Пособники нацистов убили в Литве 200 тысяч евреев. Теперь с них снимают ответственность за холокост
«Немцы были очень довольны»Пособники нацистов убили в Литве 200 тысяч евреев. Теперь с них снимают ответственность за холокост
2 февраля 2020
«Нас спасла Красная армия. Мы это помним» Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
24 января 2020
«Это слишком ужасно, чтобы описывать» Они пережили холокост. Им есть, что рассказать
«Это слишком ужасно, чтобы описывать»Они пережили холокост. Им есть, что рассказать
27 января 2019

Водитель пояснил, что купил произведение пять лет назад и не подозревал о наличии в нем запрещенной информации. В отношении россиянина возбудили дело о несоблюдении запретов и ограничений при вывозе товаров. Ему грозит штраф, в этом случае книгу по решению суда уничтожат, пишет источник.

В августе 2024 года таможенники в аэропорту Шереметьево перехватили запрещенную книгу о Владимире Зеленском. Издание об украинском президенте под названием «Шоумен» заказал из Польши 38-летний россиянин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против российских войск «машину апокалипсиса»

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Просрочки россиян по ипотеке на «вторичку» подсчитали

    Алина Загитова показала внешность с новым имиджем

    Группа мошенниц нашла способ отбирать недвижимость у пенсионеров

    Трамп испытал ненависть при виде Лондона и Парижа

    Россиянин попытался выехать за границу с книгой про Гитлера и нарвался на штраф

    Путин назвал объединяющее россиян качество

    В России предложили запретить парковку такси во дворах

    Психолог назвал главную ошибку Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok