Из жизни
19:45, 9 декабря 2025

Россиянку признали самой фотогеничной девушкой мира

Россиянка получила титул «Мисс Фотогеничность» на международном конкурсе красоты
Антонина Черташ
Антонина Черташ
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»
Екатерина Романова

Екатерина Романова. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россиянка получила титул на международном конкурсе красоты «Мисс Интернешнл-2025». Об этом сообщает The Philppine Star Life.

Финал конкурса прошел в Токио, столице Японии. В нем приняли участие 80 девушек из разных стран. Победительницей стала участница из Колумбии Каталина Дуке, она получила корону «Посла красоты и мира». Россию представляла Екатерина Романова, ее отметили в специальной номинации «Мисс Фотогеничность».

В 2024 году она попала в список восьми самых красивых участниц международного конкурса красоты «Мисс Земля». А в 2023 году самая фотогеничная девушка мира стала обладательницей короны на конкурсе «Краса России».

Романова окончила Российский государственный социальный университет, училась на факультете режиссуры массовых мероприятий. Сейчас она снимается в кино и работает моделью. Победительница конкурса с детства занималась танцами и играла в театре в родном городе.

Помимо Екатерины Романовой, специальные награды получили представительницы Японии («Мисс Дружба»), Чехии («Мисс Элегантность») и Доминиканской Республики («Мисс Фитнес»).

Конкурс «Мисс Интернешнл» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс мира» и «Мисс Земля».

Ранее сообщалось, что участница «Мисс Гранд Интернешнл-2025» от Великобритании пожаловалась на одиночество. Женщина объяснила, что ее ровесники чувствуют себя неуверенно рядом с ней из-за ее красоты и успешности.

