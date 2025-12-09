Реклама

10:23, 9 декабря 2025

Российские школьники начали массово скупать один вид конфет перед каникулами

В России школьники начали массово скупать конфеты с крепким алкоголем
Майя Назарова

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В России школьники начали массово скупать один вид конфет перед длинными каникулами. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Дети начали отдавать предпочтение сладостям с крепким алкоголем внутри. Десерт в виде рюмок с ликером и коньяком несовершеннолетние находят на маркетплейсах в преддверии новогодних праздников.

Как утверждает Baza, такими популярными у молодежи конфеты стали из-за вирусного ролика в соцсетях.

Средняя цена набора сладостей доходит до двух тысяч рублей. Некоторые подростки признались, что после употребления пары конфет испытали недомогание. У одних школьников кружилась голова, у других возникала тошнота.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области школьник попытался передать в СИЗО конфеты с наркотиками.

В отношении юноши возбудили уголовное дело.

