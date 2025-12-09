Реклама

Российский подросток нашел подработку в мессенджере и попал под следствие

В Карелии задержали подростка за поджог сотовых станций
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Карелии задержали подростка за поджог сотовых станций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статье 281 («Диверсия») УК РФ.

По данным следствия, в конце ноября 16-летний житель Петрозаводска в одном из мессенджеров нашел группу с объявлением о заработке. Там предлагалось получить вознаграждение за поджог оборудования сотовых станций.

Подросток согласился на предложение. После этого ему направили подробную инструкцию совершения противоправных действий. Несовершеннолетний приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и ночью облил, а затем поджег оборудование двух сотовых станций. Свои действия он снял на видео и отправил соучастникам. Полученными за преступление средствами он распорядился по своему усмотрению.

Сотрудники ФСБ выявили его деятельность и задержали подростка. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также установлена личность одного из вовлекших несовершеннолетнего в преступные действия. Продолжаются следственные действия для установления всех причастных и закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что в российском регионе раскрыты подростки-диверсанты.

