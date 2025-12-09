Штаб-квартира «Турецкого потока» переедет из одной европейской страны в другую

Сийярто: Штаб-квартира «Турецкого потока» переезжает в Венгрию

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о переезде штаб-квартиры «Турецкого потока» из одной европейской страны в другую. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, переезд компании-оператора газопровода уже начался, и в результате она «сможет бесперебойно работать и действовать в дальнейшем» даже в условиях «финансовых и правовых нападений».

Несмотря на звучащие из европейских столиц заявления о намерении вскоре отказаться от поставок российских энергоносителей, по итогам января-ноября 2025 года суммарные объемы прокачки газа из РФ в Европу по «Турецкому потоку» увеличились на 7,8 процента.

В Кремле на фоне этого отмечают, что отказ Европы от российского газа ускорит потерю ее экономического потенциала.