Актриса Сидни Суини опровергла слухи о пластике

Американская актриса Сидни Суини ответила на слухи о пластике в рамках интервью для Allure. Соответствующее видео доступно на YouTube.

28-летняя звезда сериала «Эйфория» опровергла слухи о коррекции внешности. Она заявила, что изменилась с возрастом. Кроме того, по ее словам, лицо выглядит иначе на студийных кадрах с макияжем.

«Я слишком боюсь уколов. Просто, ребята, вы не можете сравнивать мою фотографию в 12 лет с фотографией в 26 лет с профессиональным макияжем и освещением. Конечно, я буду выглядеть по-другому! Все в соцсетях просто с ума сходят!» — отметила артистка.

Также знаменитость рассказала, что в детстве во время катания на вейкборде получила травму в области левого глаза. В результате ей наложили 19 швов, а лицо приобрело асимметрию. «Одно веко открывается немного больше другого», — пояснила Суини.

Ранее в декабре Сидни Суини также опубликовала фото топлес.