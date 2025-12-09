Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:23, 9 декабря 2025Ценности

Сидни Суини ответила на слухи о пластике

Актриса Сидни Суини опровергла слухи о пластике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Сидни Суини ответила на слухи о пластике в рамках интервью для Allure. Соответствующее видео доступно на YouTube.

28-летняя звезда сериала «Эйфория» опровергла слухи о коррекции внешности. Она заявила, что изменилась с возрастом. Кроме того, по ее словам, лицо выглядит иначе на студийных кадрах с макияжем.

«Я слишком боюсь уколов. Просто, ребята, вы не можете сравнивать мою фотографию в 12 лет с фотографией в 26 лет с профессиональным макияжем и освещением. Конечно, я буду выглядеть по-другому! Все в соцсетях просто с ума сходят!» — отметила артистка.

Также знаменитость рассказала, что в детстве во время катания на вейкборде получила травму в области левого глаза. В результате ей наложили 19 швов, а лицо приобрело асимметрию. «Одно веко открывается немного больше другого», — пояснила Суини.

Ранее в декабре Сидни Суини также опубликовала фото топлес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о судьбе экипажа упавшего под Иваново Ан-22

    Перечислены эффективные способы бросить курить

    Россиянин впал в кому во время отпуска в Турции и не выжил

    Домашний кот сбежал от хозяина и пять месяцев выживал в горах

    Появились подробности об утопившей новорожденного сына россиянке

    Путин дал поручение по приему прибывших из-за рубежа детей в школы

    Путин отреагировал на проблему поддержки родившихся после смерти отцов на СВО детей

    В России высказались о закопавшей миллиарды евро в ядерную яму Германии

    Названы фавориты Кубка Гагарина после половины регулярного чемпионата

    Россиянам подсказали одну хитрость для эффективного похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok