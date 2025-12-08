Реклама

Ценности
12:52, 8 декабря 2025

Сидни Суини опубликовала фото топлес

Актриса Сидни Суини опубликовала фото в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда сериала «Эйфория» предстала на размещенном кадре вместе со стилистами, которые составляли ее образ. Она позировала топлес в бежевом корсете, прикрывая обнаженную грудь руками.

При этом знаменитость продемонстрировала уложенные волнами волосы, макияж в розовой гамме и массивные блестящие серьги.

В ноябре Сидни Суини в откровенном купальнике сняли во время отдыха с 44-летним возлюбленным.

