Сидни Суини опубликовала фото топлес

Актриса Сидни Суини опубликовала фото в откровенном образе

Американская актриса Сидни Суини опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда сериала «Эйфория» предстала на размещенном кадре вместе со стилистами, которые составляли ее образ. Она позировала топлес в бежевом корсете, прикрывая обнаженную грудь руками.

При этом знаменитость продемонстрировала уложенные волнами волосы, макияж в розовой гамме и массивные блестящие серьги.

В ноябре Сидни Суини в откровенном купальнике сняли во время отдыха с 44-летним возлюбленным.