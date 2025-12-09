Союзник США нарастил закупки российской рыбы

Рыбный союз: Россия на 10 процентов нарастила экспорт рыбы в Японию

С января по октябрь 2025 года экспорт российских рыбы и морепродуктов в Японию достиг 99 тысяч тонн, увеличившись таким образом на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на Рыбный союз, чьи эксперты изучили данные японской таможенной статистики.

В частности, экспорт мороженого минтая увеличился в 3,5 раза, до 1,7 тысячи тонн. Поставки филе этой рыбы выросли на 35 процентов, до 5000 тонн. Кроме того, 30 процентов прибавил экспорт сурими из минтая.

Однако поставки российского мороженого краба-стригуна опилио на японский рынок в натуральном выражении упали на 15 процентов, до 10 тысяч тонн. Поставки камчатского краба сократились на 35 процентов, до 2,4 тысячи тонн. Динамику объяснили переориентацией российских краболовов на рынок Китая.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года самой доступной красной рыбой стала форель, стоимость килограмма которой в России в январе — ноябре 2025 года составила 969 рублей. Следом расположилась горбуша — 1429 рублей за килограмм. На третьей позиции оказался лосось с ценой в 2213 рублей за килограмм.