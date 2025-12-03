Россиянам назвали самую доступную рыбу для новогоднего стола

Аналитики «Атол»: Самой дешевой красной рыбой к новогоднему столу будет форель

В преддверии Нового года аналитики «Атол» подсчитали стоимость рыбы к праздничному столу. Самой доступной красной рыбой стала форель, пишут РИА Новости.

Стоимость форели за килограмм в России в январе-ноябре 2025 года составила 969 рублей, затем идет горбуша — 1 429 рублей за килограмм и замыкает тройку лосось с ценой в 2 213 рублей за килограмм.

Самой дешевой популярной на праздничном столе рыбой стала сельдь, ее килограмм обойдется в 593 рубля, минтай же дороже — 674 рубля, а скумбрия, по данным аналитиков, стоит 897 рублей за килограмм.

Самой дорогой рыбой за это время стала камбала — 3 012 рублей за килограмм.

Ранее аналитики назвали самые подешевевшие виды икры в России, а также перечислили и ту икру, на которую наоборот, цена взлетела.