Экономика
06:16, 3 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали самую доступную рыбу для новогоднего стола

Аналитики «Атол»: Самой дешевой красной рыбой к новогоднему столу будет форель
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В преддверии Нового года аналитики «Атол» подсчитали стоимость рыбы к праздничному столу. Самой доступной красной рыбой стала форель, пишут РИА Новости.

Стоимость форели за килограмм в России в январе-ноябре 2025 года составила 969 рублей, затем идет горбуша — 1 429 рублей за килограмм и замыкает тройку лосось с ценой в 2 213 рублей за килограмм.

Самой дешевой популярной на праздничном столе рыбой стала сельдь, ее килограмм обойдется в 593 рубля, минтай же дороже — 674 рубля, а скумбрия, по данным аналитиков, стоит 897 рублей за килограмм.

Самой дорогой рыбой за это время стала камбала — 3 012 рублей за килограмм.

Ранее аналитики назвали самые подешевевшие виды икры в России, а также перечислили и ту икру, на которую наоборот, цена взлетела.

