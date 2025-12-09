Реклама

16:04, 9 декабря 2025Мир

Трамп испытал ненависть при виде Лондона и Парижа

Politico: Трамп заявил, что испытывает ненависть при виде Лондона и Парижа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает ненависть при виде охваченных преступностью из-за неконтролируемой миграции Лондона и Парижа. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналу Politico.

«Я ненавижу то, что случилось с Лондоном, и я ненавижу то, что случилось с Парижем. Во мне клокочет ненависть, когда вижу это», — признал хозяин Белого дома.

Ранее Трамп обвинил мэра Лондона Садика Хана в бездействии на фоне разгула преступности в городе. Самого мэра Трамп назвал мерзким человеком. По словам главы Соединенных Штатов происходящее в Европе является безумием.

