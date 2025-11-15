Мир
Трамп обвинил мэра Лондона в потакании преступникам

Трамп: Мэр Лондона — мерзкий человек, потворствующий преступности
Виктория Клабукова
Садик Хан

Садик Хан. Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Президент США Дональд Трамп обвинил мэра Лондона Садика Хана в бездействии на фоне разгула преступности в городе. Об этом американский лидер заявил британскому телеканалу GB News.

В интервью глава Соединенных Штатов раскритиковал Садика Хана за потакание преступности и назвал лондонского мэра мерзким человеком. «Он катастрофа, он мерзкий человек, который потворствует преступности», — осудил Хана американский президент. По признанию Трампа, он бы вовсе не узнал о Садике Хане, если бы того не назначили на пост мэра.

Происходящее в Европе американский лидер считает безумием. Трамп утверждает, что в британской столице, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не желает приближаться, где царят законы шариата. «Сегодня людям наносят удары ножом в задницу, а то и хуже», — сказал президент США. Трамп добавил, что мэр Лондона попустительствует тому, чтобы иммигранты жили по законам шариата, игнорируя британское законодательство.

Это не первый раз, когда Трамп обвинил Садика Хана в переходе на законы шариата. В ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Штатов воскликнул, что миграционная политика Евросоюза в итоге его разрушит.

