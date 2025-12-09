Политолог Грег Саймонс: Евросоюз становится обузой для США и не приносит выгоды

Европейский союз (ЕС) становится настоящей обузой для США и не приносит ни экономической, ни геополитической выгоды. На это в комментарии «Ленте.ру» указал профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс.

«С точки зрения США, геополитическая и экономическая выгода от взаимодействия с ЕС минимальна, а само объединение превращается в обузу», — заметил он.

По мнению президента США Дональда Трампа, Евросоюз не окупает затрачиваемых Соединенными Штатами усилий. Наоборот, европейские страны не согласны с американским взглядом на украинское урегулирование, а это затягивает конфликт и отвлекает США от сдерживания Китая, добавил политолог.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас признала, что критика Евросоюза со стороны США в чем-то справедлива. При этом она подчеркнула, что европейским странам нужно взять больше ответственности за свою безопасность.