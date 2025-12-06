Каллас присоединилась к критике США в адрес ЕС

Каллас: Критика США в адрес ЕС в чем-то справедлива

Критика США в адрес Европейского союза (ЕС) в чем-то справедлива. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова передает Reuters.

«Критики много, но я думаю, что в чем-то она справедлива», — сказала глава евродипломатии.

По мнению Каллас, Вашингтон прав в критике несамостоятельности ЕС. Она согласилась с тем, что европейцам нужно взять на себя ответственность за свою безопасность.

«Мы не всегда сходились [с США] во взглядах по разным вопросам, но я думаю, что общий принцип остается неизменным. Мы самые большие союзники, и мы должны держаться вместе», — заключила Каллас.

Ранее США опубликовали 33-страничную Стратегию национальной безопасности. В ней Белый дом заявил, что Европа рискует быть уничтоженной, если не изменит свою культуру и политику, а также подчеркнул нереалистичные ожидания европейцев по поводу конфликта на Украине.