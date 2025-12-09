Реклама

Мир
11:08, 9 декабря 2025Мир

В Европе отреагировали на критику США фразой «кто они такие, чтобы так говорить»

Бывший вице-председатель ЕК Йоурова обвинила США в невежестве за критику ЕС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Reuters

Бывший вице-председатель Европейской комиссии (ЕК) Вера Йоурова обвинила США в невежестве после публикации новой Стратегии национальной безопасности, которая содержит критику Европы и ее политики. Об этом сообщает Politico.

«Кто они такие, чтобы говорить, будто Европейский союз теряет свою культурную идентичность? Никто. Это абсолютное невежество», — возмутилась она.

При этом Йоурова признала, что некоторые государства ЕС имеют проблемы, в частности, «с интеграцией людей стран третьего мира».

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США, в которой жестко критикуется внутренняя политика европейских стран. Особое внимание уделяется расхождениям по вопросу миграции. В документе выражается сомнение, что из-за притока мигрантов Европа сохранит свой исторический и культурный облик, включая ориентацию на Вашингтон.

