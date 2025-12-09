В Китае заметили новый танк с замаскированной башней

«РГ»: В Китае заметили неизвестный экспортный танк с замаскированной башней

Новый танк неизвестной модели заметили в Китае. Машина может быть экспортной модификацией, пишет «Российская газета» («РГ»).

Издание обратило внимание на снимки, сделанные очевидцами. На них можно заметить машину с прикрытой брезентовым чехлом башней. Также на корпусе танка закрепили маскировочные сети.

В публикации допустили, что машина получила обитаемое боевое отделение и гладкоствольную пушку калибра 120 или 125 миллиметров. Также характерные обводы указывают на наличие дистанционно управляемого боевого модуля с пулеметом.

Автор предположил, что танк получил мощную гибридную силовую установку, похожую на агрегат представленного в этом году танка ZTZ-100.

В сентябре в сети появился ролик, демонстрирующий проезжающие танки ZTZ-201. Машина с гибридной силовой установкой работает тише бронетехники с единым дизельным двигателем.