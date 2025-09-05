Преимущество китайской «Арматы» показали на видео

Новый китайский танк ZTZ-201 с гибридной установкой тише дизельных машин

Китайский танк нового поколения ZTZ-201, который напоминает российскую «Армату», работает тише машин с дизельными двигателями. На ролик, демонстрирующий преимущество танка, обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

На видео показаны проезжающие танки Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые демонстрировали на параде в Пекине. Новые машины следовали за модернизированными ZTZ-99B. На фоне танков с турбодизельными двигателями ZTZ-201 кажутся практически бесшумными.

Считается, что новый танк оснащен гибридной дизель-электрической силовой установкой мощностью 1500 лошадиных сил. Она может обеспечить скорость на шоссе до 85 километров в час. Машина вооружена новым орудием калибра 105 миллиметров, а ее прикрытие обеспечивает комплекс активной защиты.

Ранее в сентябре военный эксперт Виктор Баранец писал, что китайский ZTZ-201, который схож с российской «Арматой» по компоновке, создан с учетом опыта специальной военной операции.