Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:26, 5 сентября 2025Наука и техника

Преимущество китайской «Арматы» показали на видео

Новый китайский танк ZTZ-201 с гибридной установкой тише дизельных машин
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Китайский танк нового поколения ZTZ-201, который напоминает российскую «Армату», работает тише машин с дизельными двигателями. На ролик, демонстрирующий преимущество танка, обратил внимание Telegram-канал «Военный обозреватель».

На видео показаны проезжающие танки Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые демонстрировали на параде в Пекине. Новые машины следовали за модернизированными ZTZ-99B. На фоне танков с турбодизельными двигателями ZTZ-201 кажутся практически бесшумными.

Считается, что новый танк оснащен гибридной дизель-электрической силовой установкой мощностью 1500 лошадиных сил. Она может обеспечить скорость на шоссе до 85 километров в час. Машина вооружена новым орудием калибра 105 миллиметров, а ее прикрытие обеспечивает комплекс активной защиты.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

Ранее в сентябре военный эксперт Виктор Баранец писал, что китайский ZTZ-201, который схож с российской «Арматой» по компоновке, создан с учетом опыта специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я совершила большую ошибку». Аглаю Тарасову, задержанную из-за вейпа с гашишным маслом, освободили

    Россиянам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны

    Российского «Курьера» вооружили лазером

    Российские дроны заблокировали Константиновку и начали в городе «свободную охоту»

    Отобравший подписанную теннисистом кепку у мальчика миллионер извинился за свой поступок

    Жулин высказался об однополых дуэтах в фигурном катании

    В Москву снова вернется лето

    Стубб высказался о гарантиях безопасности США Украине

    Европу предупредили об ужасающем системном шоке

    Названа стоимость столичной квартиры Аглаи Тарасовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости