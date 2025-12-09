Реклама

22:12, 8 декабря 2025Мир

В МИД России назвали истинную цель встречи Зеленского с европейскими лидерами

Мирошник: Зеленский встретился с европейскими лидерами ради срыва мирного плана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Встречаясь с европейскими лидерами, президент Украины Владимир Зеленский преследует лишь одну цель — сорвать мирный план США. Таким мнением поделился посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Они явно сливают план [президента США Дональда] Трампа. Весь лондонский сходнячок заточен под поиск лояльных формулировок, неприемлемых для России», — считает чиновник. Он добавил, что, вероятно, сперва формулировки будут согласованы, затем их огласит Зеленский, после чего европейские партнеры Украины начнут говорить о «недоговороспособности» Москвы.

Мирошник также подчеркнул, что ни Зеленскому, ни Европе невыгодно завершение конфликта.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинский лидер избегает единственного реального пути урегулирования конфликта — переговоров в Москве — и вместо этого встречается с европейскими лидерами.

