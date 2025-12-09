Реклама

21:19, 8 декабря 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Зеленского в попытке продлить свое политическое существование

Дмитрук: Зеленский избегает единственного реального пути к урегулированию
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский всячески пытается избежать единственного реального пути урегулирования конфликта и вместо этого лишь совершает показательные встречи с зарубежными партнерами. На это указал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

По словам политика, достичь мира путем проведения бесконечных турне и показательных встреч невозможно, единственный способ это сделать — переговоры в Москве. «Все остальное — клоунада для внешнего наблюдателя и попытка продлить свое политическое существование», — считает Дмитрук.

Он также подчеркнул, что Украине не суждено стать сильным государством, потому что во всех вопросах Киев рассчитывает на подачки Запада.

Ранее Зеленский сообщил, что в ходе переговоров по урегулированию все еще не удалось найти компромисс по территориальному вопросу.

