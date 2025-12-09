Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:12, 8 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о компромиссе по территориальному вопросу

Зеленский заявил, что компромисс по территориальному вопросу пока не найден
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров по урегулированию конфликта. В частности, политик сообщил, что компромисс по территориальному вопросу все еще не найден. Слова украинского лидера приводит агентство УНИАН.

По словам Зеленского, Украина не может отдать какие-либо территории, так как это будет противоречить конституции страны, а также «международному и моральному праву».

Ранее украинский лидер сообщил, что в ходе переговоров мирный план США удалось сократить с 28 пунктов до 20. По его словам, были убраны противоречивые для Украины положения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта судьба одного из глав ЧВК «Вагнер»

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    Звезда «Клона» подал в суд на телеканал из-за авторских прав

    Назван фаворит матча открытия чемпионата мира-2026

    Авиабомба отключила свет в Краматорске

    Мощнейший удар РСЗО по пункту дислокации ВСУ сняли на видео

    Путин поздравил звезду «Я шагаю по Москве» с днем рождения

    Зеленский рассказал о новом варианте мирного плана по Украине

    В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

    Стубб сделал заявление после визита Зеленского в Лондон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok