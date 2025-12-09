Зеленский высказался о компромиссе по территориальному вопросу

Зеленский заявил, что компромисс по территориальному вопросу пока не найден

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговоров по урегулированию конфликта. В частности, политик сообщил, что компромисс по территориальному вопросу все еще не найден. Слова украинского лидера приводит агентство УНИАН.

По словам Зеленского, Украина не может отдать какие-либо территории, так как это будет противоречить конституции страны, а также «международному и моральному праву».

Ранее украинский лидер сообщил, что в ходе переговоров мирный план США удалось сократить с 28 пунктов до 20. По его словам, были убраны противоречивые для Украины положения.