В Минобороны раскрыли подробности об ударах по объектам на Украине

МО РФ: Нанесен удар по предприятию военной промышленности и цеху сборки БПЛА ВСУ

Российские военные нанесли поражение предприятию военной промышленности и цеху сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об ударах по объектам на Украине раскрыли в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, удары также пришлись по объектам энергетической инфраструктуры и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В министерстве уточнили, что для атаки использовали авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО российские военные сбили одну управляемую авиационную бомбу, 13 снарядов РСЗО HIMARS и 280 беспилотников самолетного типа.