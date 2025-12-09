Реклама

12:36, 9 декабря 2025Россия

ВСУ выпустили по России снаряды HIMARS и управляемую авиабомбу

Минобороны: Системы ПВО сбили управляемую авиабомбу и 13 снарядов HIMARS
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по России снаряды из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и беспилотники. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили одну управляемую авиационную бомбу, 13 снарядов РСЗО HIMARS и 280 беспилотников самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь на 9 декабря системы ПВО сбили над регионами России 121 украинский беспилотный летательный аппарат. Больше всего дронов — 49 — удалось ликвидировать над Белгородской областью.

