13:36, 9 декабря 2025

В сети восхитились внешностью 14-летнего сына Гуфа и Айзы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @aizalovesam

В сети восхитились внешностью 14-летнего сына российского хип-хоп-исполнителя Гуфа и его бывшей жены Айзы-Лилуны Ай (Анохиной) Сэма. Соответствующий пост появился на странице последней в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Наследник знаменитостей предстал перед камерой в свитшоте мятного оттенка и солнцезащитных очках в коричневой оправе. Также он уложил волосы мелкими волнами и взял сумку с ромашками.

Пользователи высказались о кадре в комментариях. «Жесть какой красивый!», «Ему очень идет такая прическа! Прямо краш», «Вау, я даже не узнала! Какой он!..», «Реально подумала, что модель репостнули», «Невероятно красивый парень!», «Самые красивые дети рождаются в любви», — заявили юзеры.

В сентябре Гуф опубликовал фото с предполагаемой новой возлюбленной в бикини.

