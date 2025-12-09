Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:36, 9 декабря 2025Бывший СССР

Зеленского сравнили с «гномом на каблуках»

Нардеп Дубинский назвал Зеленского гномом на каблуках
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского сравнили с гномом. Так украинского лидера назвал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Гном на каблуках мчится в Лондон за инструкциями, что ему делать», — написал нардеп.

8 декабря Зеленский встретился с главами Франции, Великобритании и ГерманииЭммануэлем Макроном, Киром Стармером и Фридрихом Мерцем. Киев согласовал с Францией, Великобританией и Германией общую позицию по значимости гарантий безопасности.

Ранее Александр Дубинский писал, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост из-за «столкновения с реальностью», которую от него скрывал экс-глава офиса президента Андрей Ермак. 28 ноября Ермак подал в отставку, предположительно, из-за коррупционного скандала, вспыхнувшего в республике в начале ноября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украине выставили внушительный счет по долгам

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Раскрыта настоящая цель «инопланетного корабля» в Солнечной системе

    США передали России обманувшего женщину на сотню миллионов афериста-инвестора

    Составлен портрет российского путешественника в 2025 году

    Американским властям не понравилась свастика из тел школьников

    Перевозки на железных дорогах в России рухнули

    Для россиян задумали новый штраф при ДТП

    Возросло число пострадавших после атаки украинского БПЛА на жилой дом в российском городе

    Бывший российский мэр приехал в Москву с «решальщиками»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok