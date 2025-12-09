Жена Макрона оскандалилась из-за нецензурных высказываний

Independent: Брижит Макрон нецензурно высказалась об активистах против насилия

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит попала в скандал после того, как нецензурно высказалась об активистах, выражавших протест против изнасилований. Об этом сообщает газета The Independent.

В воскресенье, 7 декабря, Макрон посетила выступление французского актера и комика Ари Абиттана, которое было прервано из-за акции протеста.

В 2021 году против Абиттана было заведено уголовное дело по обвинению в изнасиловании 23-летней девушки, однако в 2023-м они были сняты, а апелляция, поданная в этом году, оставила решение в силе. По этой причине активисты скандировали различные лозунги, обвиняя комика в совершении преступления.

В момент, когда Брижит и Ари были за кулисами, актер признался первой леди Франции, что испугался произошедшего.

«Не переживай, если там будут эти тупые ****, мы вышвырнем их отсюда», — ответила она.

Своим высказыванием Брижит вызвала бурное осуждение своего поведения в сети. Ее представитель попытался оправдать первую леди, объяснив ее фразы «стоит рассматривать только как критику радикальных методов, используемых тем, кто сорвал выступление Абиттана».