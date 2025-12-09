Реклама

19:40, 9 декабря 2025Экономика

Жители российского города отказались от памятника семье солдата СВО

Жители Троицка отказались от памятника семье солдата СВО
Александра Качан (Редактор)

Фото: Администрация города Троицка во «ВКонтакте»

Жители города Троицка в Челябинской области проголосовали против установки памятника под названием «Семья солдата СВО». Об этом пишет Telegram-канал «Новая газета».

Памятник подарил городу местный художник. После этого мэр Дмитрий Гатов запустил опрос, чтобы узнать мнение жителей. Предполагалось, что арт-объект установят возле здания городского Совета ветеранов, однако россияне высказались против. Многие отметили, что скульптура похожа скорее на работу ребенка.

68,4 процента респондентов заявили, что не хотят видеть памятник в Троицке. В администрации города пообещали учесть мнение жителей при дальнейшей работе над городскими общественными пространствами.

Ранее в Таганроге установили памятник актеру Павлу Деревянко. Неизвестные разрушили статую почти сразу после открытия, оставив на постаменте одну ногу.

