23:41, 10 декабря 2025Экономика

ЕС предупредили о тратах на альтернативный кредит Украине

WSJ: ЕС заплатит 5 миллиардов евро за альтернативный кредит Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Альтернатива кредиту Украине за счет российских активов обойдется странам Европейского союза (ЕС) в несколько миллиардов евро процентных платежей. О возможных тратах предупредила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Альтернативный кредит подразумевает передачу Киеву 90 миллиардов евро за счет заимствований Брюсселя на финансовых рынках. В статье отмечается, что одобрение этого решения потребует единогласия среди стран ЕС, однако Венгрия обещала наложить вето на этот проект.

«[Кредит] будет намного более дорогим для стран — членов ЕС и добавит более пяти миллиардов евро процентных платежей», — указано в материале.

Ранее бельгийский депозитарий Euroclear дал понять, что опасается последствий использования российских активов для кредитования Украины. Euroclear по-прежнему удерживает около 16 миллиардов евро клиентских активов в России, которые Москва может конфисковать «в отместку» за экспроприацию ее денег.

