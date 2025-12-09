Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:54, 9 декабря 2025Экономика

Euroclear испугался мести Москвы за конфискацию ее активов

Euroclear: Москва может конфисковать активы депозитария на 16 миллиардов евро
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Бельгийский депозитарий Euroclear очень ясно дал понять, что опасается последствий использования российских активов для кредитования Украины. Об этом в интервью AFP заявил директор по управлению рисками этой организации Гийом Элие. Его процитировало France24.

Он обратил внимание на то, что Euroclear по-прежнему удерживает около 16 миллиардов евро клиентских активов в России, которые, как опасается компания, Москва может конфисковать «в отместку» за экспроприацию ее денег. Элие отметил, что, хотя со стороны европейских стран звучат заявления о гарантиях, пока непонятно, насколько обязательными они будут в случае политических изменений в этих государствах.

Кроме того, депозитарий опасается, что использование российских активов для финансирования Украины может быть расценено как конфискация. А это чревато подрывом доверия к экономике еврозоны как таковой. Элие констатировал, что подобное развитие событий может быть воспринято международными инвесторами как сигнал о том, что Европа — небезопасное место для инвестиций.

По словам главы депозитария Euroclear Валери Урбен, изъятие заблокированных в Бельгии российских активов и дальнейшая передача средств Украине в виде так называемого репарационного кредита противоречат нормам международного права.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы

    Описано улучшающее жизнь «правило 1-3-5»

    Оценены шансы Сафонова сыграть сухой матч против «Атлетика» в Лиге чемпионов

    Молодая жена выпала из окна в первую брачную ночь

    Стюардесса раскрыла свое отношение к аплодисментам пассажиров после полета

    Европейский лидер заявил о скором мирном соглашении по Украине

    GAC прокомментировал слухи об уходе из России

    Euroclear испугался мести Москвы за конфискацию ее активов

    Известная российская журналистка рассказала о проблемах со здоровьем из-за веса

    Российские подлодки назвали вызовом для британских ВМФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok