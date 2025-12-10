Реклама

18:21, 10 декабря 2025Мир

Мерц заявил о планах ЕС вести дальнейшие переговоры по Украине

Мерц: Страны Европы планируют вести дальнейшие переговоры по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Страны Европы планируют вести дальнейшие переговоры и координировать усилия по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Украина должна получить от своих партнеров, включая США и НАТО, надежные гарантии безопасности, однако любые решения, затрагивающие европейские страны, требуют одобрения с их стороны. По словам Мерца, именно европейские государства принимают окончательное решение по вопросам, связанным с их собственной безопасностью. В этой связи он анонсировал проведение дополнительных координационных консультаций в ближайшее время.

Отдельно канцлер вновь указал на необходимость ужесточения давления на Россию. Он призвал к введению новых санкционных мер, а также к использованию замороженных активов РФ. Канцлер добавил, что по данному направлению ведутся активные переговоры, целью которых является скорейшее достижение консенсуса.

Ранее стало известно, что лидеры европейских институтов не стали обсуждать территориальный вопрос с украинским главой Владимиром Зеленским. Так, в итоговом заявлении после переговоров Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой речи о территориальной целостности Украины уже не шло. Вместо этого еврочиновники говорили о необходимости гарантировать суверенитет, то есть само существование Украины как государства.

