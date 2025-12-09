Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 9 декабря 2025Мир

Минобороны Британии сообщило о гибели своего солдата на Украине

Минобороны Британии сообщило о гибели своего солдата на Украине во время учений
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Министерство обороны Британии сообщило, что один из бойцов ее армии погиб на Украине. Как передает издание «Страна» со ссылкой на военное ведомство, это произошло в ходе проведения украинскими солдатами испытаний нового оружия.

«[Военнослужащий] получил ранения в результате трагического несчастного случая, наблюдая за испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что проинформировали семью погибшего о случившемся. Подробности гибели бойца не приводятся.

Ранее журналист Колин Фриман сообщил, что каждый пятый отправившийся на Украину британский наемник погибает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России ответил Трампу на слова о Зеленском

    13-я пенсия оказалась невозможна

    ВСУ пытались атаковать столицу и регионы России десятками дронов

    В России назвали виновных в нищете на Украине

    Жители российского города попросили избавиться от «головы Шварценеггера»

    Два столичных аэропорта сняли ограничения на полеты

    В США заявили о возможной договоренности по Украине «к Рождеству»

    Российская велогонщица сломала позвоночник во время соревнований в Москве

    Минобороны Британии сообщило о гибели своего солдата на Украине

    Назван город с худшими пробками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok