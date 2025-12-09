Минобороны Британии сообщило о гибели своего солдата на Украине

Министерство обороны Британии сообщило, что один из бойцов ее армии погиб на Украине. Как передает издание «Страна» со ссылкой на военное ведомство, это произошло в ходе проведения украинскими солдатами испытаний нового оружия.

«[Военнослужащий] получил ранения в результате трагического несчастного случая, наблюдая за испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что проинформировали семью погибшего о случившемся. Подробности гибели бойца не приводятся.

Ранее журналист Колин Фриман сообщил, что каждый пятый отправившийся на Украину британский наемник погибает.