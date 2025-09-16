Интернет и СМИ
В Британии оценили число погибших на СВО наемников

Журналист Фриман: На Украине погибает каждый пятый наемник из Британии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Каждый пятый отправившийся на Украину британский наемник погибает, заявил журналист Колин Фриман на YouTube-канале SiliconCurtain.

По его словам, около тысячи британских наемников погибли в ходе специальной военной операции (СВО). Он назвал это довольно высоким показатель по сравнению с предыдущими вооруженными конфликтами. «Это не похоже на боевые действия в Ираке или Афганистане, где есть техническое превосходство», — сказал он.

Журналист считает, что многие наемники едут на Украину не для защиты страны, а из-за плохого финансового положения или уголовного преследования в Великобритании.

Ранее российский боец рассказал, что польские наемники, попав в плен, мгновенно сдают информацию о ВСУ. По его словам, у иностранных наемников «нет характера» и они боятся за себя.

    Все новости