Мошенники начали блокировать банковские карты россиян

Мошенники начали звонить в банк от имени клиента и просить о блокировке карт. Об этом сообщает НСН.

Злоумышленники в разговоре с банковским сотрудником утверждают, что потеряли телефон и просят заблокировать счета. После этого они связываются с потенциальной жертвой, говорят о блокировке карт и требуют выйти на связь. В случае, если игнорировать мошенников, они угрожают семье, обращаются от имени владельца в полицию и МЧС.

Между тем Государственная Дума примет закон об ограничении количества банковских карт на одного клиента. Как заявил руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, человек сможет завести не больше 20 карт. В одном банке можно будет получить не больше пяти штук.

Депутаты рассчитывают, что это поможет в борьбе с мошенниками, которые уговаривают своих жертв завести несколько банковских счетов и передать данные от них. В дальнейшем эти счета используются для того, чтобы выводить украденные деньги.