09:20, 9 ноября 2025Экономика

Россиянам запретят заводить слишком много банковских карт

Аксаков: Закон об ограничении числа банковских карт примут до конца года
Кирилл Луцюк

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom  

До конца 2025 года Государственная дума примет закон об ограничении количества банковских карт на одного клиента. Об этом заявил руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало РИА Новости.

Согласно этому документу, человек сможет завести не больше 20 карт. Кроме того, в одном банке можно будет получить не больше пяти штук.

Ранее сообщалось, что власти намереваются внедрить сервис, позволяющий клиентам финансовых организаций отслеживать, в какой из них и когда была оформлена карта. Это должно повысить прозрачность и упростить контроль за банковскими картами.

Сторонники меры, предполагающий ограничение количества банковских карт оформленных на одного человека, рассчитывают, что это поможет в борьбе с мошенниками, которые под разными предлогами уговаривают своих жертв завести несколько банковских счетов и передать данные от них. В дальнейшем эти счета используются для того, чтобы выводить украденные деньги.

