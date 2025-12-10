О деле Долиной заговорили на Западе

Американский журнал Vanity Fair выпустил материал про массовую критику Долиной

Американский журнал Vanity Fair выпустил материал, посвященный массовой критике, с которой столкнулась российская певица Лариса Долина из-за проданной под влиянием мошенников квартиры, которую ей вернул суд. На тот факт, что о деле артистки заговорили на Западе, обратил внимание Telegram-канал «Антиглянец».

В статье кратко описано то, как певица, находясь под влиянием аферистов, продала квартиру и вернула ее через суд, после чего подверглась осуждению. При этом журнал назвал безумным тот факт, что Долина поверила злоумышленникам.

В материале также указано, что дело артистки всерьез возмутило россиян. «Многие заявляют, что Долина, будучи обеспеченной и обладая связями, использовала свое влияние, чтобы попрать права [покупательницы жилья Полины] Лурье — матери-одиночки, которая не сделала ничего плохого», — говорится в статье.

Вместе с тем журнал упомянул, что Долина находится в санкционных списках Канады и Евросоюза. Также утверждается, что народная артистка России присутствует в списке президента Украины Владимира Зеленского, куда включены те, кто, по его мнению, представляет угрозу для республики.

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили обвинил Долину в трусости на фоне скандала с квартирой. Он также заявил, что артистка еще до случая с недвижимостью нередко вела себя грубо с людьми.