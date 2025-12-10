Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:10, 10 декабря 2025Мир

Папа Римский упрекнул Трампа

Папа Римский заявил, что Трамп пытается разрушить альянс США и Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Папа Римский Лев ХІV

Папа Римский Лев ХІV. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Папа Римский Лев ХІV упрекнул американского президента Дональда Трампа в том, что он пытается разрушить альянс США и Европы, передает Sky News.

Так он прокомментировал последние высказывания главы Белого дома о том, что Европа находится в упадке и у нее «слабые» лидеры.

На вопрос журналиста, считает ли он справедливым мирный план США для Украины, понтифик ответил, что «предпочел бы не комментировать этот вопрос».

«К сожалению, я считаю, что некоторые моменты, которые я наблюдал, кардинально меняют то, что на протяжении многих лет было подлинным союзом между Европой и Соединенными Штатами. Замечания о Европе, которые звучат в недавних интервью, я думаю, являются попыткой разрушить то, что должно быть очень важным альянсом сегодня и в будущем», — сказал Папа.

Он добавил, что Трамп и его советники имели право разработать свою программу, однако в ней есть ряд положений, с которыми, по мнению понтифика, многие в Соединенных Штатах не согласятся.

Ранее Трамп обвинил Европу в том, что она занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.

Как сообщал Axios, некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности боев с ВСУ в российском приграничье

    13-я пенсия оказалась невозможна

    В США усомнились в подходе Трампа к украинскому урегулированию

    Постоялица мотеля решила отомстить сотрудникам за выселение и обвинила их в изнасиловании

    Раскрыта судьба желавшего разбомбить Белгород россиянина

    Трамп пообещал остановить конфликт двух стран с помощью звонка

    На российского школьника рухнуло фортепиано

    Переговоры США и Европы по Украине описали одним словом

    Российский боец назвал неочевидную выгоду от взятия Красноармейска под контроль

    Страна — партнер БРИКС резко увеличила экспорт кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok