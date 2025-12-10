Реклама

08:42, 10 декабря 2025Мир

Переговоры США и Европы по Украине описали одним словом

Politico: Переговоры США и Европы по гарантиям для Украины стали неловкими
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Переговоры США и Европы по предоставлению гарантий безопасности Украине можно назвать неловкими. Об этом на анонимной основе заявил высокопоставленный представитель министерства обороны одной из европейских стран в беседе с Politico.

По словам собеседника издания, обсуждение гарантий безопасности для Киева стало «неловким». Он добавил, что таким же словом можно описать переговоры с США по статье 5 Устава НАТО, которая предполагает защиту со стороны союзников в случае нападения на одну из сторон.

«Неопределенность в отношении того, как США поведут себя в случае нападения на прифронтовое государство, слишком высока», — заявил чиновник.

Ранее член Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО.

