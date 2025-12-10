Полковник высказался о задачах ВСУ в зоне конфликта

Полковник Матвийчук: Главная задача ВСУ — остановить наступление России

Главной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня является остановка наступления российских военных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также допустил попытки контратак со стороны противника.

«У ВСУ сейчас одна проблема и задача — остановить наступление наших войск. Особенно активны они в районе Купянска — там они пытаются контратаковать, перебрасывают резервы, стараются не допустить прорыва», — сказал военный.

Также, по его словам, противник активен в районе Красноармейска, где также пытается остановить продвижение сил России. Матвийчук не исключил, что ВСУ также могут планировать ответное наступление.

«Сейчас им нужно остановить наше наступление и сберечь силы, накопить резервы, чтобы самим перейти в наступление. Но я скептически отношусь к такой перспективе. У ВСУ очень мало сил, так что возможны только контратаки с глубиной максимум 1,5-2 километра», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко предложил украинцам, которые не хотят сражаться на фронте, покинуть страну. По его словам, это единственная альтернатива принудительной мобилизации.