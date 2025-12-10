Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:01, 10 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Полковник высказался о задачах ВСУ в зоне конфликта

Полковник Матвийчук: Главная задача ВСУ — остановить наступление России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Главной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня является остановка наступления российских военных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он также допустил попытки контратак со стороны противника.

«У ВСУ сейчас одна проблема и задача — остановить наступление наших войск. Особенно активны они в районе Купянска — там они пытаются контратаковать, перебрасывают резервы, стараются не допустить прорыва», — сказал военный.

Также, по его словам, противник активен в районе Красноармейска, где также пытается остановить продвижение сил России. Матвийчук не исключил, что ВСУ также могут планировать ответное наступление.

«Сейчас им нужно остановить наше наступление и сберечь силы, накопить резервы, чтобы самим перейти в наступление. Но я скептически отношусь к такой перспективе. У ВСУ очень мало сил, так что возможны только контратаки с глубиной максимум 1,5-2 километра», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко предложил украинцам, которые не хотят сражаться на фронте, покинуть страну. По его словам, это единственная альтернатива принудительной мобилизации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Считаные дни». Трамп поставил Зеленскому дедлайн по принятию мирного плана

    13-я пенсия оказалась невозможна

    В МИД Норвегии ощутили дефицит сотрудников со знанием русского языка

    В Киеве указали на странную ситуацию с Зеленским и Папой Римским

    Трамп проигнорировал конфликт на Украине в ходе своего выступления

    США и Украина обсудили коррупцию, санкции и условия мира

    Трамп назвал свое самое любимое слово

    Тревел-блогерша описала три страны фразой «сувенир из России делает путешествия проще»

    Предсказана судьба Зеленского после окончания украинского конфликта

    Россиянам назвали признаки подозрительного новогоднего вклада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok