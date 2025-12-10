Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:55, 10 декабря 2025Бывший СССР

Постпред Украины в ООН перешел на русский и процитировал известный советский фильм

Постпред Украины при ООН Мельник на русском процитировал советский фильм
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза международной организации перешел на русский язык и процитировал известный советский фильм «Место встречи изменить нельзя», передает РИА Новости.

Таким образом он ответил на требования России о территориях. «Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам — "дырку ты получишь от бублика, а не Украину"», — сказал дипломат.

После этого он сказал то же самое на английском языке, переведя «бублик» как «бейгл». Фраза про дырку от бублика отсылает к цитате из фильма «Место встречи изменить нельзя», которую сказал герой Владимира Высоцкого Глеб Жеглов. В оригинале она звучит так: «Дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова!»

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возможна смена режима». Трамп пригрозил Украине. Как он может заставить Зеленского пойти на уступки?

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Россиянин описал жизнь в США фразой «если человек купил дом, его начинают жалеть»

    Жители Украины начали открыто выступать против Зеленского

    Долина назвала спорную квартиру основным местом жительства

    В Москве пройдут мастер-классы по фигурному катанию

    Несовершеннолетнюю девушку наняли охранять убийц и террористов

    Непойманные изменники поделились опытом

    Постпред Украины в ООН перешел на русский и процитировал известный советский фильм

    Пленный раскрыл схему командиров ВСУ по уклонению от выплат семьям погибших

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok