Постпред Украины в ООН перешел на русский и процитировал известный советский фильм

Постпред Украины при ООН Мельник на русском процитировал советский фильм

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза международной организации перешел на русский язык и процитировал известный советский фильм «Место встречи изменить нельзя», передает РИА Новости.

Таким образом он ответил на требования России о территориях. «Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам — "дырку ты получишь от бублика, а не Украину"», — сказал дипломат.

После этого он сказал то же самое на английском языке, переведя «бублик» как «бейгл». Фраза про дырку от бублика отсылает к цитате из фильма «Место встречи изменить нельзя», которую сказал герой Владимира Высоцкого Глеб Жеглов. В оригинале она звучит так: «Дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова!»

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

